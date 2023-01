Prijzen voor huizen dalen lichtjes in Lennik

Groot-Bijgaarden Biblio­theek van Groot-Bijgaarden vindt nieuw onderdak in Welzijns­cam­pus Nieuwenbos, maar wat brengt toekomst voor biblio­theek van Schepdaal?

Voortaan kunnen inwoners uit Groot-Bijgaarden terecht op een nieuwe locatie om boeken te lezen en uit te lenen. Een ingericht lokaal in de Welzijnscampus Nieuwenbos mét taalpuntcollectie Nederlands moet een nieuw potentieel publiek bereiken. De bibliotheek in het centrum van Dilbeek, dat huisvest in Cultuurcentrum Westrand, alsook in Schepdaal blijven toegankelijk. Al heerst er over die laatste op sociale media enige bezorgdheid. “Dat is een beslissing van bij het begin van de legislatuur”, klinkt het bij de gemeente.

11 januari