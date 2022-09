Poolse werfdieven sturen kat naar rechtbank

Pajottenland Is Pajotse fusie wel écht een goed idee: “Met drie gemeenten wel, maar vijf is gewoon te veel”

Komt er binnenkort een fusie in het Pajottenland? De CD&V-meerderheden van Galmaarden, Herne en Gooik zijn er alvast over aan het nadenken. Eind dit jaar zou de beslissing zelfs al vallen. Maar de partijen N-VA en Groen denken er anders over. Zij willen Lennik én Pepingen ook in deze fusie betrekken. Maar wat vinden de lokale inwoners van de keuzes en tot waar reiken de mogelijkheden?

4 september