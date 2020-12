Pajottenland opgeschrikt door mysterieuze lichtflits en oorverdovende knal: specialisten weerleggen piste van meteoor

LennikEen mysterieuze lichtflits en luide knal houden sinds zaterdagavond het Pajottenland in de ban. Honderden inwoners in Lennik, Roosdaal en Dilbeek hebben het geluid gehoord en sommigen spreken zelfs van een oorverdovende klap. Er werd gedacht aan een meteoor maar dat kan niet volgens de specialisten van Volkssterrenwacht Mira.

De knal deed zich voor in de buurt van het gehucht Eizeringen in Lennik. Net voor 22 uur werd de buurt er opgeschrikt. Maar ook in buurgemeenten Roosdaal, Gooik en Dilbeek werd het geluid gehoord. Een bewakingscamera langs de Assesteenweg in Eizeringen registreerde de lichtflits en de knal die drie seconden later volgde. “Verschillende buren namen meteen op straat een kijkje en openden de vensters omdat iedereen het gehoord had”, vertelt één van de bewoners. “Het was echt wel oorverdovend. Wat er gebeurd is weten we niet maar het speelde zich niet ver uit onze buurt af.”

Eén van de vele mensen die de klap hoorde is Irina De Knop (LB), burgemeester van Lennik. “Die knal was zo luid dat ik dacht dat er een ongeluk op straat gebeurd was”, vertelt ze zelf. “De politie en brandweer kregen geen schademeldingen binnen en de oorzaak van de knal blijft hoogst onduidelijk. Er is sprake van een meteoor maar daarvoor moeten wel nog de bewijzen geleverd worden. Het was alleszins iets dat we hier nog niet meegemaakt hebben. Een blikseminslag zou het al zeker niet geweest zijn.”

Geen meteoor

De piste van de meteoor wordt op sociale media wel geopperd, maar klopt niet volgens de mensen van de vzw Volkssterrenwacht Mira. “Een meteoor licht op als die onze dampkring binnendringt”, legt Philippe Mollet van Mira uit. “Maar dat is een fenomeen dat zich tussen 120 en 180 kilometer hoogte boven het aardoppervlak afspeelt. Dit lijkt me eerder dichtbij de aarde af te spelen. Het hangt natuurlijk steeds af van welke hoek je de meteoor zou zien vallen maar dit is wel heel laag bij de grond.”

Ook de tijd die tussen de flits en de knal verstrijkt doet vermoeden dat het geen meteoor is. “Omdat het geluid trager reist dan het licht zal je op aarde pas minuten later iets horen”, zegt Mollet. Het meteorendetectiesysteem van Mira heeft ook niets opgevangen. Dat kan dag en nacht op basis van radiogolven meteoren maar ook blikseminslagen oppikken. Geen van beiden werd zaterdagavond in de buurt van Lennik geregistreerd door het systeem.

Wat er juist gebeurd is blijft dus voorlopig een raadsel.