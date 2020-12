Pajottenland opgeschrikt door mysterieuze lichtflits en knal: “Dan toch een meteoor?”

De knal deed zich voor in de buurt van het gehucht Eizeringen in Lennik. Net voor 22 uur werd de buurt er opgeschrikt. Een bewakingscamera langs de Assesteenweg in Eizeringen registreerde de lichtflits en de knal die drie seconden later volgde. “Verschillende buren namen meteen op straat een kijkje en openden de vensters omdat iedereen het gehoord had”, vertelt één van de bewoners. “Het was echt wel oorverdovend. Wat er gebeurd is weten we niet, maar het speelde zich niet ver uit onze buurt af.”