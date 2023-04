Opgelet voor valse e-mails van Agerant in Lennik

Reeks ‘Mijn Dorp’. Hans 'Moesj' Michiels over zijn Meerbeke: “Het was altijd een spektakel om de Ronde hier te zien passeren”

Hans Michiels (59), beter bekend als ‘Moesj’, is een geboren en getogen Meerbekenaar. Hij baat intussen al bijna 35 jaar lang café Moesj in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke uit. Wij spraken hem onder meer over zijn mooiste plekje, mooiste moment en wat er beter kan in zijn geliefde gemeente.