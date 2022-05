Nieuwe stripheldin ‘Paulien Pajot’ leidt bezoekers rond in Museumtuin: “Zo krijg je ook zonder gids of voorkennis de kans om bij te leren”

Naar het voorbeeld van kasteeltuinen uit 1900 werd de Museumtuin van Gaasbeek ongeveer 25 jaar geleden aangelegd in het park van Gaasbeek in Lennik. Daarnaast is de tuin ook een ode aan de fruittelers uit de streek in deze periode, want zij behoorden toen tot de echte wereldtop. In september hangt het fruit er nog steeds rijkelijk aan de bomen, en dan komen er van overal in België én het buitenland meer dan tienduizend toeristen de impressionante collectie leivormen bewonderen in de Museumtuin. De tuinschatten waren eerst alleen toegankelijk voor groepen, onder begeleiding van een gids, maar dat veranderde vijf jaar geleden. Want van mei tot oktober kunnen individuele bezoekers de Museumtuin sindsdien namelijk ook bezoeken.