Natuurpark Slagvijver geopend: “Eerste stap in uitvoering van groene lus in valleien rond Lennik”

LennikDe gemeente Lennik wil inzetten op meer natuur voor alle inwoners. Met het project ‘Groen Hoefijzer’ werkt de gemeente richting een lus van toegankelijk groen in de valleien rondom de gemeente. De eerste halte is een nieuw terrein recreatief groen ter hoogte van de Slagvijver. Daar werd het Natuurpark Slagvijver geopend. “De hele vallei ademt natuur en erfgoed uit”, klinkt het.

Deze week vond er alvast een infomoment plaats over het nieuwe Natuurpark Slagvijver voor alle geïnteresseerden. Hierna volgde de officiële opening en een toelichting van het inrichtingsplan aan de hand van een wandeling. “Er waren zo’n 40-tal geïnteresseerden aanwezig, vooral omwonenden”, zegt schepen van Natuur Hendrik Schoukens (Groen). “Het parkje is nu officieel geopend, wat betekent dat iedereen een kijkje kan komen nemen. Men kan er komen wandelen en spelen. Ook jeugdverenigingen die op zondag iets in de natuur willen doen, zijn welkom. Natuurlijk moet dat wel steeds gebeuren met respect voor de natuur. Er staan nu al een infobordje, picknickbank, boomstammetjes en een houten fietsstalling. De wandelpaden zijn in het gras gemaaid en vorig jaar werd het onderste deel van het park nog bebost met liefst 1.800 bomen en struiken.”

Groen Hoefijzer

De opening van het nieuwe natuurpark kadert in het project Groen Hoefijzer, waar de gemeente met Vlaamse subsidies wil inzetten op meer toegankelijke natuur rondom de dorpskernen van Sint-Kwintens- en Sint-Martens-Lennik. Met de realisatie van het project wil Lennik meer ademruimte geven aan de Molenbeek. Het moet een plek worden waar natuur en water worden verweven tot een toegankelijk netwerk dat zich vertakt over heel de gemeente. De aankoop en inrichting van enkele strategisch gelegen gronden creëert hier nieuwe stapstenen in.

(Lees verder onder de foto.)

Nieuwe wandellus 'Groen Hoefijzer' betrekt inwoners bij de toekomst van de vallei rond de Molenbeek.

Natuurbeleving

Net voorbij de Slagvijverbeek werkt de gemeente bovendien nog aan een bosje en op termijn zullen ze ook de wandelpaden rondom het wachtbekken beter aanleggen. Volgende herfst leggen ze alvast het Speelbos aan, dat tussen het geopende natuurpark en de sporthal Jo Baetens ligt. “De hele vallei van de Slagvijver ademt natuur en erfgoed uit”, gaat Schoukens nog verder. “We willen alle Lennikenaren er mee van laten genieten. Voor het terrein in de Slagvijverstraat werd een participatief traject opgestart via Lennik aan Zet. We hebben ook al een ontwerpschets gemaakt van hoe het parkje er in de toekomst zou moeten uitzien. De inwoners konden tijdens het infomoment hier hun eigen ideeën en meningen nog aan toevoegen. Op een weiland van 2 hectare is nu dus een nieuwe recreatieve groenstructuur gekomen waarbij natuurbeleving centraal staat.”

Een oppervlakte van 50 are zal nog worden bebost zodat het rond 2035 een leuke plek is waar iedereen zal kunnen vertoeven en koelte opzoeken tijdens warme zomerdagen.

In Lennik werd deze week het gloednieuwe Natuurpark Slagvijver geopend.

Volledig scherm In Lennik werd deze week het gloednieuwe Natuurpark Slagvijver geopend. © rv

Volledig scherm In Lennik werd deze week het gloednieuwe Natuurpark Slagvijver geopend. © rv

