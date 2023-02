N-VA misnoegd over beslissing trajectcontroles: “Boetes innen lijkt belangrijker dan verkeersveiligheid”

De gemeente Lennik gaat voortaan samenwerken met een privébedrijf voor de installatie van nieuwe trajectcontroles in de zones 30 en 50 in de gemeente. Tegelijkertijd kondigt men in de meerjarenplanning aan de verkeersremmende maatregelen te schrappen. “Het bestuur wil dus dat u niet te snel rijdt, maar schrapt de maatregelen die u trager doen rijden”, zegt N-VA-oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh.

Op zo’n vier plaatsen in de gemeente zijn momenteel trajectcontroles actief. En dit jaar zullen hier tegen de zomer ook nog eens drie à vier bijkomen zoals de Gustaaf Van der Steenstraat, Negenbunderstraat en Gustaaf Breynaertstraat. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om de installatie en opvolging van de camera’s over te laten aan een privébedrijf TaaS (Trajectcontrole as a Service) via automatische vaststellingen, maar daar is de Lennikse oppositiepartij N-VA het absoluut niet akkoord mee. “De boetes die het privébedrijf int, zullen slechts gedeeltelijk naar de Lennikse kas gaan”, aldus Van Vaerenbergh. “Het privébedrijf ontvangt, ongeacht het bedrag van de boete, 24 euro per snelheidsovertreding. De rest is voor de gemeente. Dat een privébedrijf ongeacht de hoogte van de boete per vaststelling 24 euro krijgt, doet vermoeden dat de gemeente de verkeersremmende maatregelen schrapt op vraag van dat bedrijf. Boetes innen lijkt dus belangrijker geworden dan verkeersveiligheid.”

Volledig scherm De Schapenstraat is de meest recente weg die een trajectcontrole heeft gekregen. © Amber Gys

Marktbevraging

N-VA Lennik is al langer vragende partij om in de zones 30 en 50 snelheidscontroles uit te voeren en snelrijders te bestraffen, maar voor hen blijft het belangrijk dat de gemeente, en niet een privébedrijf, het volledige zeggenschap heeft over haar verkeersveiligheidsbeleid. Bovendien vinden ze dat alle inkomsten uit verkeersboetes rechtstreeks naar projecten ten voordele van de verkeersveiligheid zouden moeten gaan. “Het bestuur besloot ook geen marktbevraging te doen omdat slechts één partner geschikt is om het project technisch uit te voeren”, wordt besloten. “Dat was enkele jaren geleden zeker zo, maar intussen zijn er meerdere spelers op de markt. Lennik had dus beter een marktbevraging gedaan om dan een correcte partner te kiezen in plaats van snel de rode loper uit te rollen om één specifiek bedrijf geld te laten verdienen aan verkeersboetes.”

Schepen van Mobiliteit Yves De Muylder (CD&V) verdedigt de beslissing voor de keuze van een privébedrijf. “Onze lokale politiezone is onderbemand en hun taken zijne enorm uiteenlopend. Dat maakt dat ze hebben aangegeven dat ze de metingen en boetes van de trajectcontroles niet meer aankunnen in hun takenpakket. De keuze voor een privébedrijf was dus wel degelijk een weloverwogen en goede beslissing. Over het feit dat we geen marktbevraging hebben uitgevoerd, is ook een simpele verklaring. TaaS is het enige bedrijf op de markt die écht voor alles zorgt van hardware tot de afhandeling van de boetes. Bij andere firma’s is het zo dat wanneer je op een bepaalde termijn niet voldoende boetes hebt, je als gemeente moet bijleggen. TaaS is dus de enige speler die een totaalformule kon aanbieden. Ook Sint-Pieters-Leeuw werkt al met deze firma.”

Ten slotte laat De Muylder ook nog weten dat de maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen absoluut niet geschrapt werden.

