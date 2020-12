Mysterie van knal en lichtflits blijft, al wijst alles richting locatie in Eizeringen

Roosdaal Proefcen­trum wordt Platte­lands­cen­trum Peeren­bosch: “Site wordt thuis van tien organisa­ties”

23 december Er is een nieuwe toekomst gestart voor de site van 18 hectare groot die in de volksmond bekendstaat als het Proefcentrum in Pamel. Na het vertrek van de tuinbouwschool ging de provincie op zoek naar een nieuwe rol voor de site. Een tiental firma’s, organisaties en projecten vindt voortaan hun thuis in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch.