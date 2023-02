Met slechts 2 reizigers per week wordt Lennikse marktbus afgeschaft

Vrouw uit Pepingen staat terecht voor moordpo­ging met kalmerings­mid­de­len en antidepres­si­va op ex-echtgenoot

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is vrijdag het proces ingeleid tegen een vrouw uit Pepingen die verdacht wordt van een moordpoging op haar ex-echtgenoot, een bekend zakenman uit het Pajottenland. In 2017 mengde de vrouw grote hoeveelheden kalmeermiddelen en antidepressiva in het eten dat ze haar ex voorschotelde. Die overleefde maar had de dag nadien wel een verkeersongeval, waarna de feiten aan het licht kwamen.