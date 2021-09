Marlies, zus van ‘De Mol’-winnares Annelotte, sterft na ongeval tijdens paardenoptocht

Gooik Vrij vaccinatie­mo­ment vaccinatie­cen­trum Koornmolen op vrijdag 27 augustus

24 augustus Het Vaccinatiecentrum Koornmolen organiseert op vrijdag 27 augustus tussen 16 en 17 uur een vrij vaccinatiemoment. Inwoners uit Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik of Roosdaal die nog niet of slechts deels werden gevaccineerd kunnen dan zonder afspraak langskomen voor een inenting met het Pfizer-vaccin of Johnson & Johnson. Jongeren onder de 16 jaar moeten vergezeld zijn van hun ouder/voogd of moeten een schriftelijke toestemming van ouder/voogd meebrengen. Vanaf 12 jaar kan je een eerste of tweede prik Pfizer halen (de eerste prik is minstens 3 weken geleden). Voor Johnson & Johnson moet je minstens 18 jaar zijn en ben je met één prik volledig gevaccineerd. Vergeet ook zeker je identiteitskaart niet mee te nemen.