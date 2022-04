Marc ‘bull’ Wijns verongelukt op 52-jarige leeftijd: “Supervrijwilliger bij de paralympiërs én bij elke sporter met een beperking die hem nodig had”

Lennik/Gooik Zonne­straal vzw organi­seert Inclusieve Vijfkamp: “30 teams van mensen met en zonder beperking gaan de strijd aan om samen goud te halen”

In samenwerking met de gemeente Gooik, AtletiekClub Pajottenland, G-Sport Pajottenland alsook heel wat partners en sponsors organiseert de zorgaanbieder Zonnestraal vzw uit Lennik ook dit jaar hun Inclusieve Vijfkamp. Deze gaat naar jaarlijkse gewoonte door ter hoogte van de Sporthal Koornmolen in Gooik. In 2019 kreeg het evenement nog de erkenning ‘Good Practice’ van Sport Vlaanderen. “Het inclusieve karakter toont dat zowel personen met als zonder beperking samen sporten en een team vormen”, zegt An De Neve van Zonnestraal vzw.

