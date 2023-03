Lichte regen en bewolking in Lennik vanochtend

Na meer dan eeuw van horeca, maakt vroegere Rigoletto plaats voor nieuwbouw met handels­ruim­te en woongele­gen­heid

Het pand van het vroegere restaurant Rigoletto zal binnenkort worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw met een handelsruimte en woongelegenheid. Het gebouw is al zeker sinds het begin van de vorige eeuw een horecazaak. Zo was er begin jaren 1900 een afspanning gevestigd. Ook nadien bleef het een café, tot het in de jaren ‘80 werd omgevormd tot een restaurant.