Levenslust organiseert wijnfestival VinoRock: “Opbrengst gaat integraal naar onze werking”

VinoRock LL is een wijnfestival dat doorgaat op zaterdag 10 september. In een oase van groen en in de schaduw van het prachtig kasteel langs de Scheestraat in Lennik creëren ze door middel van wijnstandjes, oesterbar, foodtrucks en live muziek een fijne, ontspannen atmosfeer waar zeker ook plaats is om de benen los te gooien. Terwijl je drinkt van bijvoorbeeld een heerlijk glaasje wijn en geniet van de live muziek van bands kan je genieten van hapjes en gerechten aan één van de foodtrucks of de oesterbar met bijpassende champagne stand. Tickets kosten 20 euro en kan je aankopen via EventBrite. Hierin zijn inbegrepen de toegang tot het festivalterrein en de livemuziek. Ook vier gratis proevertjes die je de mogelijkheid geven om aan de standjes te proeven van vier van de rosé, rode of witte wijnen. Er wordt gestart rond 12 uur en geëindigd om 1 uur.