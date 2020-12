Lerares geeft klappen aan scholier in de klas, directie onderzoekt incident: “We zijn in overleg met alle betrokkenen”

Directrice Lieve De Smet van het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik zegt dat de gebeurtenissen ernstig genomen worden. “Meteen nadat het conflict zich voorgedaan heeft hebben we een crisisvergadering georganiseerd”, zegt De Smet . “We hebben met de leerkracht en de leerlingen gepraat. Ook de ouders worden gehoord. We onderzoeken alles heel objectief en bekijken het conflict vanuit het standpunt van beide partijen. Het lijkt er op dat er dingen gebeurd zijn van beide kanten die niet konden. Maar ik loop niet graag op de zaken vooruit. Ook zaterdagochtend is er nog gepraat geweest. Dit laat ons zeker niet los.”

Over wat er exact gebeurd is, wil De Smet nog niets kwijt. “We zijn een school waar eerst goed met elkaar gepraat wordt, zodat we de verhalen horen en de problematiek kunnen inschatten. Dat vraagt even tijd om iedereen te horen”, zegt ze. “Over de omstandigheden kan ik nog niets zeggen. We gaan nu na wat er juist gebeurd is. We hebben de filmpjes bekeken en de leerlingen die alles filmden moeten er zich wel van bewust zijn dat ze zo de privacy schenden van wie ze gefilmd hebben. Dat geldt ook voor de jongeren die ze doorgestuurd hebben. Dat mag niet en daar hameren we op school ook altijd op. Jammer genoeg is het in dit geval toch gebeurd en dat maakt deze zaak er niet eenvoudiger op.”