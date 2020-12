Lerares geeft klappen aan scholier in de klas, directie onderzoekt incident: “De beelden maken de zaak er niet eenvoudiger op”

Siebe Roesems vertrekt op stage met Remco Evenepoel: “Het is geen schande als ik even moet lossen”

15 november Zondag is Siebe Roesems (19) naar Spanje afgereisd om in en rond Calpé een eerste stage af te werken met het oog op volgend seizoen. Op Spaanse bodem zal de Hallenaar in goed gezelschap verkeren. De eerstejaars bij de beloften zal (groten)deels de trainingen afwerken in het gezelschap van Remco Evenepoel. Dat op zich al is een hele uitdaging.