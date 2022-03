Lennikse gemeenteraad veroordeelt Russische inval en belooft steun aan Oekraïense bevolking

Niet alleen begon de Lennikse gemeenteraad met een minuut stilte, op de agenda stond ook een motie van oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) over hetzelfde onderwerp. In haar motie vroeg Van Vaerenbergh de veroordeling van de Russische inval en betuigde de gemeenteraad steun aan Oekraïne. De meerderheid legde als reactie een motie op tafel van de Europese Koepel van Steden en Gemeenten CEMR (Council of European Municipalities and Regions) die onder andere ook in Halle werd gestemd. De oppositie hekelde dat deze tekst uitsluitend in het Engels beschikbaar was zodat hij voor vele inwoners niet begrijpbaar zou zijn. Ter plaatse werd dan snel een Nederlandse vertaling voorzien waardoor de motie toch kon gestemd worden.