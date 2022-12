Lennikenaren zetten met project ‘Koester je Kern’ in op vergroening van hun dorpscentrum

Lennik‘Koester je Kern’ is een initiatief van vier enthousiaste Lennikse burgers die werk willen maken van meer groen en natuur in de kern. Het project wil de komende jaren het centrum van Sint-Kwintens-Lennik ecologisch verbinden met het Groen Hoefijzer . Met een info-avond en workshops hopen ze zoveel mogelijk Lennikenaren te betrekken bij het project. Pajottenland+ zorgt voor subsidies voor het LEADER-project.

Net als de andere dorpskernen in het Pajottenland staat ook Lennik voor belangrijke uitdagingen door een toenemende verstedelijking. Verharde voortuinen en kale voorgevels werken het fenomeen van hitte-eilanden en biodiversiteitsverlies in de hand. “Met dit project willen we inspelen op klimaatuitdagingen die we met z’n allen aan te pakken hebben”, vertelt Nathalie Slootmans. “Onze doelstelling is om de dorpskern meer te laten genieten van de weldaden van groen, bloemen en natuur. De maanden worden warmer, het zomerseizoen palmde het voorbije jaar zelfs de herfst in. Zo’n verfrissende aanplant in de kern is dus meer dan ooit belangrijk en zelfs noodzakelijk.”

Tegeltuinen

Het komende jaar wil het project inzetten op de aanleg van zoveel mogelijk tegeltuinen. “Zo’n gevel- of tegeltuin is een makkelijke, snelle en goedkope manier om te vergroenen”, aldus Maarten Van Houdenhove. “Ook voor wie geen eigen tuin heeft. Een plantvak van 30 op 30 cm aan de voorgevel, de oppervlakte van één luttele stoeptegel, is voldoende voor de aanleg ervan. Zo’n minituin aan de straatkant zorgt voor schaduw en verfrissing en is een zegen voor insecten en vogels. Dus is het logisch dat we hier eerst op inzetten.”

Het gemeentebestuur van Lennik gelooft in die aanpak en werkt er actief aan mee. “We ondersteunen met middelen en expertise, werken een reglement uit voor tegeltuinen en zorgen voor subsidie bij de aanleg ervan”, vult schepen van Milieu Hendrik Schoukens (Groen) aan. “Logisch, want dit is een project waar iedereen beter van wordt, ook de gemeente zelf. Dit past bovendien heel mooi in ons meerjarenbeleidsplan en in Lennik aan zet. Vanaf het najaar 2023 zetten de initiatiefnemers verder in op de vergroening van gemeentelijk patrimonium en ecologische versterking van de publieke ruimte in de kern. Het concept dat ze in Sint-Kwintens toepassen, is ook vlot realiseerbaar in de andere kernen alsook gehuchten en andere gemeenten.”

Buurten voor Natuur

De centrale ligging van Zonnestraal vzw en de voorbeeldfunctie van de vergroening van hun domein, maakt hen tot ideale co-promotor van ‘Koester je Kern’. “We waren gecharmeerd door de vraag om mee te werken”, zegt Filip Slosse, algemeen directeur van Zonnestraal. “Want ook wij zetten in op groenbeleving voor onze bewoners en de omwonenden van onze locatie in Lennik. Op die manier zetten we samen met ‘Koester je Kern’ ook actief in op het inclusieve en sociale aspect met onze bewoners, onze medewerkers en hun Lennikse buren.”

Op 31 januari om 18.30 uur organiseert ‘Koester je Kern’ een info-avond rond hun project in de aula van Zonnestraal vzw. Experten uit verschillende vakgebieden gaan tijdens een panelgesprek dieper in op de rol die vergroening kan vervullen in de verharde dorpskernen. Hoofdspreker van de avond is Bart Backaert, hoofd van de groendienst van Aalst. De avond sluit af met een hapje en drankje op de infomarkt met verschillende lokale organisaties en bedrijven. Meer informatie en inschrijven kan via www.koesterjekern.weebly.com.

