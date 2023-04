Lennik zet nieuwe fiets- en wandelroutes in de kijker

Populaire podcast Wielerclub Wattage komt naar Dilbeek met live Gi­ro-special

In een mum van tijd groeide Wielerclub Wattage uit tot een van de meest beluisterde sportpodcasts van ons land. Het zet zich zo tussen gevestigde waarden als 90 minutes en MIDMID. In mei, tijdens de Giro, trekt Wielerclub Wattage de theaters in om hun podcast voor een live publiek te brengen. Op woensdag 24 mei komt de Wielerclub babbelen in Westrand in Dilbeek.