Lennik voert levensbelangrijke gele doos in op impuls van N-VA-gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh.

Lennik Inner Wheelclub Gaasbeek organiseer­de 10e editie van hun vrouwen­avond

Inner Wheel is een vrouwelijke serviceclub met 100.000 leden wereldwijd. In het Pajottenland is de Inner Wheelclub Gaasbeek intussen al meer dan 40 jaar actief. Op de feestelijke 10e editie van de vrouwenavond afgelopen week schoven 140 dames van over het hele land aan.

2 mei