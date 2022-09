Lennik spreekt zich uit over mogelijke fusie in het Pajottenland: “We mogen niet over één nacht ijs gaan”

Brussel “Levende doodskis­ten, schoenen, kleding­stuk­ken tot zelfs huizen die zichzelf herstellen: dat maken we met schimmels.” Op bezoek bij oesterzwam­kwe­ke­rij Permafungi

Op de site van Tour & Taxis in Molenbeek huist al enkel jaren de coöperatieve vereniging Permafungi. Voornamelijk gericht op de kweek van oesterzwammen, kijkt de organisatie stilaan richting de toekomst met nieuwe materialen op basis van schimmels. Afgelopen week sloot het bedrijf een overeenkomst met de Europese Unie voor een subsidie van twee miljoen euro. Wij gingen een kijkje nemen in de kelders van het voormalige pakhuis, en duiken onder in de wondere wereld van... de schimmel.

