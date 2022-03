Lennik organiseert naast particuliere opvang ook collectieve opvang voor Oekraïense vluchtelingen

“Echter liggen deze mogelijkheden in een kleine gemeente als Lennik minder voor het grijpen”, geeft burgemeester Irina De Knop (Open VLD) aan. “Desalniettemin nemen we als lokaal bestuur ook op dit vlak onze verantwoordelijkheden op en hebben we, met succes, de mogelijkheden met grotere instellingen en kloosters op ons grondgebied grondig afgetast. Het MPI Sint-Franciscus stelt het klooster van Eizeringen ter beschikking, waarmee we in Lennik in één klap nog 22 extra Oekraïense vluchtelingen kunnen onderbrengen.”