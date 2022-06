Lennik, Gooik en Roosdaal vieren samen de Vlaamse Feestdag

De Dekenijtuin van Lennik is dit jaar het decor voor de gratis festiviteiten. Poppentheater JaJa bijt de spits af om 16.30 uur met de voorstelling Knor, voor kinderen tot 10 jaar. Dweilorkest G Bloezers zorgt aansluitend om 17.30 uur voor een muzikale noot. Om 18.30 uur volgt de officiële opening met de Vlaamse Leeuw door de Gronckelman en burgemeester Irina De Knop. Jérémie Vrielynck brengt vanaf 20 uur eigen nummers in een intieme setting. De avond wordt afgesloten met Bram Van den Berghe vergezeld van zijn band. De standen met lekker eten en drinken staan zoals steeds garant voor Vlaamse gezelligheid op zijn Bourgondisch in hartje Pajottenland.