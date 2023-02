Kleine Victor komt ter wereld in brandweerkazerne: “Zelfs de ziekenwagen kreeg ons niet meer op tijd in het ziekenhuis”

Lennik/O.L.V.-LombeekHet was niet de bevalling die Dorien Pletinckx (34) en Tom De Smedt (33) uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek zich hadden ingebeeld. Plots opgekomen weeën noopten de aanstaande papa om met vrouwlief richting het ziekenhuis in Asse te trekken, maar die bestemming gingen ze niet tijdig hallen. “Uiteindelijk werd Victor geboren in de ziekenwagen in de brandweerkazerne van Eizeringen”, klinkt het. Gisteren bracht het gezinnetje een bezoek aan de Lennikse brandweermannen.

Dat het ziekenwagen- of MUG-personeel een baby buiten het ziekenhuis ter wereld moet helpen zetten is niet heel erg ongewoon. Maar dat zoiets in de brandweerkazerne zelf moet gebeuren is dan weer wel iets zeldzamer. Het overkwam Dorien en Tom uit Roosdaal. “De bevalling was voor 22 januari uitgerekend en maandagochtend 23 januari was ik voor een controle nog naar de gynaecoloog getrokken”, doet Dorien het verhaal. “Alles was in orde en we mochten gewoon terug naar huis vertrekken. Geen vuiltje aan de lucht dus.”

Maar niet veel later besliste Victor dat het toch welletjes was geweest in moeders buik. “We waren ongeveer een half uur thuis toen de weeën plots begonnen”, gaat Pletinckx verder. “Heel snel zat er zelfs nog maar vijf minuten tussen de weeën. Daarom beslisten we om direct naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse te trekken. Maar intussen bleven de weeën maar sneller op elkaar volgen. We passeerden aan de brandweerkazerne langs de Ninoofsesteenweg in Eizeringen en beslisten om daar halt te houden. Maar op dat moment niet met het idee om daar te bevallen, maar wel dat de ziekenwagen ons vast wel sneller in het ziekenhuis ging krijgen.”

Volledig scherm Dorien Pletinckx (34) en Tom De Smedt (33) met kleine Victor. © Vlaams-Brabant West

Garage

Maar een ziekenwagenrit richting verloskwartier was niet meer nodig. Er werd beslist om de bevalling in de kazerne te laten plaatsvinden en een MUG-team snelde onmiddellijk ter hulp. “Alles ging enorm vlot en twintig minuten nadat we aankwamen in de kazerne was Victor ter wereld gekomen”, klinkt het. “Het is dus allemaal heel snel gegaan. De bevalling zelf gebeurde in een ziekenwagen, die in de garage werd geparkeerd zodat ik het toch wat warmer zou hebben. Vervolgens hebben ze mij alsnog overgebracht naar het ziekenhuis in Asse.”

Mand met koekjes

Een opmerkelijke ervaring waar nog lang over gesproken zou worden. “Het is inderdaad niet wat we hadden verwacht, maar het bleek uiteindelijk wel de goede reflex te zijn geweest want we waren anders nooit op tijd in het ziekenhuis geraakt”, besluit de kersverse mama. “Zowel Victor en ik stellen het goed. En gisteren zijn we samen naar de kazerne getrokken om de brandweermannen te bedanken. We hebben hen een mand met koekjes en snoepjes overhandigd.” En nog een fijn detail. Victor werd geboren op dezelfde dag als Danny Van Laethem, de postoverste van de Lennikse brandweerkazerne. Of Victor nu later een brandweerman zal worden zal de tijd uitwijzen.

