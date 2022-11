Kinderen kunnen creatief aan de slag gaan met kleurplaat om prijzen te winnen

De tekening kan je ook downloaden via de gemeentelijke website of ophalen aan het onthaal van het gemeentehuis. Is je kunstwerk klaar, dan kan je ze in de speciale Sinterklaas brievenbus stoppen. Vergeet zeker je naam, leeftijd, telefoonnummer en emailadres niet te vermelden. Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 26 november worden er ’s morgens verschillende winnaars getrokken. Ben jij erbij, dan kan je tussen 11 en 13 uur bij Sinterklaas een leuke prijs afhalen in het praatcafé ‘t Steentje.