Kasseien langs Lennikse Markt worden vervangen door printbeton: hele maanden januari en februari hinder verwacht

Om het centrum van Lennik bereikbaar te houden zullen de werken in 2 fases uitgevoerd worden. Fase 1 zal plaatsvinden van 10 tot en met 30 januari en fase twee van 30 januari tot en met 20 februari. In de vermelde timing duren de werken per fase minstens 5 werkdagen en wordt er steeds een uithardingsperiode van 2 weken voorzien. Alle handelszaken blijven bereikbaar tijdens deze werken. Ook de bewoners van Borrekeitse kunnen te allen tijde hun woning bereiken en verlaten.

Markt blijft bereikbaar

Tijdens fase 1 van de werken zijn de parkeerplaatsen ter hoogte van Markt nummers 2 tot 4 - waar de Oxfam winkel gelegen is - niet beschikbaar. Ook zal de rijrichting van de Hendrik Ghijselenstraat en Karel Keymolenstraat tijdelijk omgedraaid worden waardoor de parking op de Markt bereikbaar blijft. Tijdens de uithardingsperiode zal er ter hoogte van de Markt een parallelweg gecreëerd worden om de ontsluiting tussen de gewestweg en de Albert Vanderkelenstraat mogelijk te maken. De Vondelstraat zal op dinsdag tijdens de markt als omleiding aangeduid worden. Hiervoor zullen de paaltjes ter hoogte van de Stationsstraat worden weggenomen. Tijdens fase 2 is de Markt bereikbaar via de gebruikelijke toegang. De paaltjes tussen Vondelstraat en Stationsstraat zullen ook tijdens deze fase tijdelijk weggenomen worden zodat het Andreas Masiusplein bereikbaar is via de Vondelstraat.

“De werken worden uitgevoerd omdat er over een groot deel van de baan putten zijn ontstaan”, laat Heide Elpers (CD&V), schepen van Openbare Werken weten. “Dit door het continu gebruik en gedraai van auto’s, en dat valt het meeste op aan de winkel Alberte. De baan ligt er dus al een hele tijd slecht bij. De kleine klinkers vervangen was geen optie, want op termijn zullen die toch opnieuw loskomen. Weggesmeten geld dus. De keuze om de klinkers door printbeton te vervangen was dus heel bewust. Er wordt eerst beton gegoten waarna de klinkers er als het ware in worden ‘geprint’. Het uitzicht zal ongeveer hetzelfde blijven, maar de baan zal er dus veel steviger bij liggen. Bovendien is printbeton ook heel duurzaam.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.