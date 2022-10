Karen De Waele voorgedragen als nieuwe voorzitter Lennikse gemeenteraad

Dilbeek Ereburger Remco Evenepoel onderweg naar Brussel voor grote huldiging

Wereldkampioen Remco Evenepoel is onderweg naar Brussel voor een grote huldiging op de Grote Markt. De kampioen uit Schepdaal werd deze middag aan cultureel centrum Westrand uitgeroepen tot ereburger van Dilbeek. Honderden supporters verzamelden op de parking om het plechtige moment mee te maken. Evenepoel was zichtbaar aangegrepen door het eerbetoon. Na het offciciële gedeelte stapt hij met verloofde Oumi in een cabrio en ging het naar de hoofdstad. In zijn kielzog een heel peloton wielertoeristen die ook de apotheose op de Grote Markt willen mee pikken.

