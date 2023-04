Jongeman koopt voor zichzelf en vrienden drugs: “En plots ken ik gratis cannabis gebruiken”

RESTOTIP. Behnan (42) ruilt Londen voor Asse: “Topkwali­teit aan zeer lage prijzen”

Er is een nieuw hoofdstuk aangebroken voor De Volle Steenwegh, het iconische pand langs de Steenweg in Asse met een tram die uit één van de muren lijkt te komen. Behnan Moradi (42) is er de nieuwe uitbater en chef-kok van Resto & Bar Lord. Hij was uitbater van een restaurant in Londen, maar keerde dus terug naar België. “Het eten dat ik aanbied moet 5-sterrenkwaliteit zijn”, zegt hij. “Alle ingrediënten en producten worden daarom zeer nauwkeurig uitgekozen.”