Jaarlijkse koekbedeling gaat al sinds 1533 mee: eeuwenoude traditie ook dit jaar verdergezet

O.L.V.-Lombeek Wagen boort zich in woning: twee gewonden

Bij een ongeval in de Koning Albertstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek zijn dinsdagnamiddag twee gewonden gevallen. De twee zaten in een wagen die zich in de inkomhal van een villa boorde. De brandweer was erbij om het gat in de gevel af te dichten.

8 maart