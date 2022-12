Jaarlijkse kerstboominzameling op 4 en 7 januari

Denderwindeke Politie­rech­ter spreekt bestuurder vrij wegens twijfel of hij wel aan het stuur zat

De Aalsterse politierechter heeft een bestuurder maandagochtend vrijgesproken op basis van twijfel na een zwaar ongeval in Denderwindeke. Hoewel er enkele elementen in zijn richting wezen, waren er ook enkele factoren waardoor het niet meteen duidelijk was. Daarom besliste de rechter de beklaagde niet te vervolgen.

19 december