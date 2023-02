Isabel Lowyck (49) start als nieuwe directeur van het Kasteel van Gaasbeek: “Het kasteel opnieuw uitbouwen tot een eigentijdse en boeiende plek”

Vlezenbeek Handelaars Vlezenbeek steunen lokale goede doelen

De Verenigde Handelaars van Vlezenbeek (VHV) konden voor het eerst in twee jaar opnieuw een Winterhappening organiseren. De Winterhappening is een jaarlijkse activiteit in december die baadt in sfeer en gezelligheid. Het Gemeenteplein wordt hierbij omgetoverd tot het gezelligste plein van het land, waar er heerlijk kan gegeten worden, gedronken en gedanst. De Blaaskapel De Ware Eendracht, Remember en Vocal Entertainment zorgden voor de muzikale omkadering. De opbrengst van de Winterhappening gaat zoals steeds integraal naar het goede doel. Drie lokale Leeuwse goede doelen kunnen rekenen op steun: revalidatieziekenhuis Inkendaal, vzw (T)rots en vzw ’t Snoezelhof. Uiteindelijk kon er 3.000 euro verdeeld worden. “Onze lokale goede doelen zetten zich elke dag in voor zij die het wat moeilijker hebben”, zegt voorzitter Wilfried Van Overstraeten van de VHV. “Als VHV zijn we blij dat we samen met de steun van vele Vlezenbekenaren voor hen mee het verschil kunnen maken met deze gift.”

