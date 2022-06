Improgezelschap De Kevins treedt op voor benefiet Levenslust vzw

Halle Bezieler Tai Chi Halle schrijft boek over bijzondere bewegings­leer: “40 jaar geleden amper bekend in Vlaanderen. Nu hebben steeds meer mensen een goede reden om mee te doen”

De zweep links uitslaan. De rug van het paard strelen. De naald op de bodem van de zee zoeken. Als u het nu in Keulen hoort donderen hebt u wellicht nog nooit Tai Chi beoefend. Het zijn enkele van de vele oefeningen uit de Oosterse bewegingsleer. Alex Hauwaert (64) is er al bijna veertig jaar gepassioneerd door en schreef er een boek over. In zijn club merkt hij dat Tai Chi aan populariteit wint. “Wie de basistechnieken leert is al snel vertrokken”, vertelt Alex.

