Hoog bezoek uit Spanje, koopjes en straffe acties in de sociale ontmoetingsplekken tijdens jaarmarkt Lennik

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIE Robin Overbeeke loodst Lindemans Aalst voorbij VH Leuven: “Verstand­hou­ding met setter Mikkel Hoff is prima”

Lindemans Aalst mag blijven dromen van een nieuwe bekerfinale in het Sportpaleis. In een spannend duel zetten de Ajuinen voor eigen publiek VH Leuven opzij (23-25, 25-20, 28-26, 25-21). Zaterdag staat Aalst in Schotte in de kwartfinale tegenover (wellicht) Maaseik.

30 oktober