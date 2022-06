Holle wegen worden in oude glorie hersteld: Want onze ecologische parels hebben zo veel positieve eigenschappen”

LennikHet gemeentebestuur van Lennik maakt de komende weken, maanden en jaren werk van het herstellen en onderhouden van holle wegen in de gemeente. En er zijn er heel wat, maar het karakter van zo’n holle weg is er bijna volledig verloren gegaan. Met behulp van nieuw aangeplante struiken, boompjes en een speciaal maaiplan zal binnen enige tijd het karakter van zo’n holle wegen weer helemaal terugkomen. “Ecologische verbindingsstroken zoals houtkanten zijn hier perfect voor”, laat schepen Hendrik Schoukens (Groen) weten.

Een holle weg ligt tussen twee -vaak steile- hellingen en is het resultaat van eeuwenlang gebruik en erosie. Ze zijn karakteristiek in een heuvelachtig landschap waaronder ook het Pajottenland. Ze zijn verspreid over de hele regio, waaronder ook heel wat in Lennik. Deze wegen waren ook ooit even hoog als de naastliggende akkers. Maar door afspoeling van aarde tijdens zware regenval, intensief gebruik of zware stormen kwam het tracé van de holle wegen steeds lager te liggen. “Op de taluds (hellende vlakken) begonnen er heel wat planten te groeien”, aldus Schoukens. “Denk maar aan verschillende soorten kruiden, struiken, bomen en daarbij horend kwamen er dan mossen, insecten, vogels en zoogdieren. Meestal kleine, maar wel ecologisch zeer waardevolle biotopen.”

Deze kleine landschapselementen zijn naast een oase voor planten en dieren ook een fijne schaduwplek voor de mens in de zomer. Bovendien beschermen ze het landschap ook tegen verdere erosie bij zware regenval, zorgen ze voor ecologische verbindingen langs de akkers en vormen ze een natuurlijke buffer tegen extremen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Holle wegen waren ook ooit even hoog als de naastliggende akkers. © Amber Gys

Waardevolle karakter

De voorbije eeuw zijn er echter heel wat van die holle wegen verdwenen. “Het ecologisch waardevolle karakter gaat op die manier onherroepelijk verloren”, gaat Schoukens verder. “De bedoeling is er al langer om deze holle wegen en ecologische parels opnieuw in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Op die manier zal er een soort ‘tunnel’ van planten ontstaan wanneer je erdoor loopt, fietst of rijdt. We herstellen deze natuurlijk in ere in samenspraak met de landbouwers in de omgeving.”

Zo werden in de winter van 2021 in de houtkanten van Lennik al liefst 1.760 stuks bosgoed geplant. Hier werd gezorgd voor voldoende variatie met bermen met enkel kruiden, kruidenrijke grasstrook met haag en smalle houtkant of een brede houtkant zonder kruidenrijke grasstrook. Op verschillende plaatsen werd ook de houtkant nog hersteld in samenwerking met Pro Natura en vond er heraanplanting plaats. Dat is het geval in de Scheestraat, Troningen en Korte Trontingenstraat, Tombergstraat, Steenbergstraat, Groenstraat, Wolvenstraat alsook de Langestraat ter hoogte van Bree-eik, Bree-eikweg en Grote Vijverselenweg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.