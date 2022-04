Gronckel Quadrupel verslaat Gouden Carolus op internationale bierwedstrijd en wint gouden medaille

LennikHet Pajots brouwersduo van brouwerij Vrijstaat Vanmol uit Eizeringen (Lennik) heeft dit weekend een dubbelslag binnengehaald op de Concours International de Lyon. Deze internationale bierwedstrijd reikt jaarlijks verschillende medailles uit in liefst 60 biercategorieën. De bieren van Vrijstaat Vanmol vielen er niet één, maar twee keer in de prijzen.

Dit weekend vond de 13e editie van het Concours International de Lyon plaats, waarbij de gerenommeerde Médaille d’Or jaarlijks uitgereikt wordt in verschillende categorieën. In de categorie ‘Strong Dark Ale’ eindigde de Gronckel Quadrupel op de eerste plaats, en dat net voor de gekende Gouden Carolus Classic van brouwerij Het Anker. Brouwersduo Erwin Vanmol (55) en Jan Panneels (21) namen nog een tweede medaille mee naar huis. In de categorie ‘Other Specialty Beer’ behaalde hun Bloedarend Raw Ale het zilver. Bloedarend is een elegant, licht parelend, rood speciaalbier met bloedappelsien dat het Pajotse brouwersduo maakte in samenwerking met Glenn Castelein van brouwerij Alvinne uit Moen.

Onderscheidingen

De vakjury van het Concours International de Lyon kent aan de beste wijnen, bieren en sterke dranken alleen gouden en zilveren onderscheidingen toe. Dit jaar werden maar liefst 10.588 producten uit 51 landen blind geproefd en beoordeeld. De competitie voldoet aan strikte organisatorische regels met bewaarcondities van bieren, een classificatie van bieren die rekening houdt met vele criteria, een blinde proeverij, een controle van de gekozen proevers en een scoreraster op 100.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Brouwersduo Erwin Vanmol (55) en Jan Panneels (21) namen twee medailles naar huis. © rv

Vrijstaat Vanmol -de kleine brouwerij die bekendheid verwierf met de Gronckel-bieren- werd in 2016 opgericht door cartoonist Erwin Vanmol. Gronckel Blond was het allereerste Vrijstaat-bier dat op de markt werd gebracht. Enkele maanden later volgde de krachtige Tripel Gronckel. Dankzij een succesvolle crowdfunding campagne slaagde Jan Panneels erin om een laag alcoholisch bier met een verrassend volle smaak te lanceren, de Gronckel Janimal. Hij was toen amper 15 jaar en zo ook meteen de jongste professionele brouwer van het land. In de zomer van 2017 voegden Erwin en Jan een pittig witbier aan hun aanbod toe, de Prins van Brabant. Het jaar daarop volgde de Quadrupel Gronckel.

Het is niet de eerste keer dat de bieren van Vrijstaat Vanmol in de prijzen vallen. In het verleden wonnen ze ook al met hun Gronckel Blond en de Gronckel Tripel medailles op internationale bierwedstrijden. De Vrijstaat-bieren zijn te verkrijgen in tal van cafés, drankenhandels en buurtsupermarkten in het Pajottenland. Op dit moment beschikt de Pajotse brouwerij over Gronckel Blond, Tripel, Quadrupel en de Janimal. Daarnaast specialiseerden Jan en Erwin zich ook in de productie van zogenaamde raw ales zoals de Bloedarend en de Nørse Man.