Nico (46) overleden na zinloos geweld aan Carrefour in Ninove: “We bekijken nu of we zijn organen kunnen doneren”

Nico De Groote (46) uit Ninove is zaterdag overleden aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, enkele dagen nadat hij werd aangevallen door een andere man aan de Carrefour in Ninove. De man werd hersendood verklaard in het ziekenhuis, nadat hij meerdere bloedingen bleef krijgen. Zijn familie zal zijn organen doneren.