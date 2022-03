Gemeente organiseert achtste editie van 14-daagse tegen zwerfvuil

De gemeente heeft al heel wat zwerfvuilmeters en -peters, maar ondanks dat is hun werk niet lang zichtbaar omwille van enkelingen die afval blijven weggooien in bermen. Om hun een hart onder de riem te steken roept de gemeente alle inwoners op om deel te nemen aan de zwerfvuilactie. Jezelf kandidaat stellen kan via milieu@lennik.be, het materiaal kan je bestellen via Mooimakers. Via die website kan je ook de route aangeven waar je zwerfvuil wil opruimen. Het zwerfvuil dat je inzamelde kan je laten ophalen via de website van de gemeente met als type ‘Zwerfvuil ophalen bij meter/peter’. Deze melding komt rechtstreeks bij de technische dienst terecht en zorgt zo voor een vlotte ophaling van het zwerfvuil.