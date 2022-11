Gehaaste huisarts met voorlopig rijbewijs veroorzaakt ongeval en vertrekt: “Ik kon mijn patiënten niet laten wachten”

Halle Jos Pierreux signeert zaterdag bij BOEK

SchrijverJos Pierreux signeert dit weekend in boekenwinkel BOEK in de Melkstaat. Pierreux is een uitgeweken Pepingenaar die zich intussen wel helemaal thuis voelt in Halle en vooral gekend is van zijn misdaadverhalen. Hij werd al vijf keer genomineerd voor de Hercule Poirotprijs en won die ook al eens in 2018. Dit jaar won hij de Publieksprijs van de Hercule Poirotprijs voor zijn boek ‘Besloten Stad’ dat hij dus zaterdag 19 november met plezier zal signeren in BOEK. De schrijver zal er zijn van 11 uur tot 12.30 uur en wie nog een exemplaar van dat boek wil kopen om er Pierreux zijn handtekening op te laten zetten kan natuurlijk terecht in BOEK zelf om het aan te schaffen. BOEK is te vinden aan de Melkstraat 4 in Halle.

18 november