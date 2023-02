Ferment prijkt voor het eerst in de Bib Gourmand van Michelin: “Dit doet ons enorm veel plezier”

“Een uurtje geleden heb ik pas het bericht gekregen dat we met Ferment nu ook in de Bib Gourmand staan”, glundert Yanick Dehandschutter. “Michelin is altijd zeer discreet, dus we wisten van niets. We zijn hier natuurlijk enorm tevreden mee, want dit is waar we met Ferment voor staan. De Bib Gourmand is een label voor een heel mooie prijs-kwaliteitsverhouding. Dat is iets waar we met Ferment altijd naar gestreefd hebben. Stilaan worden we erkend door de gidsen, en dat doet ons enorm veel plezier. Ook het toegankelijk concept dat we proberen brengen slaat aan bij onze klanten en de gidsen. Momenteel staan er geen grote veranderingen op de planning voor Ferment. We zitten nu in een heel goede flow en we doen verder zoals we bezig zijn. We blijven gaan voor een pure keuken, en daar blijven we elke keer opnieuw aan werken. Op dat vlak zitten we wel dus wel echt met een hedendaagse keuken. We gaan voor een niet te complex bord, maar wel iets heel puur: een goed product dat gebracht wordt zoals het moet.”