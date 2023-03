Familieleden van ‘bedenker van het Pajottenland’ trappen Gronckelmaand af: “Enorm enthousiast dat bieren hun familienaam dragen”

De gasten kwamen uit alle windstreken van Sint-Kwintens-Lennik, Limburg en zelfs Zeeland. Ze werden passend verwelkomd door Gronckelman Emiel Walravens. Het evenement vond plaats in herberg ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ in Eizeringen. Het was ook meteen de aftrap voor de zogenaamde Gronckelmaand. Brouwer Erwin Vanmol (56) en zijn medevennoot Jan Panneels (22) maken elk jaar in maart een ronde ​langs een aantal cafés ter ere van de ‘uitvinder’ van het Pajottenland. “Samen met mijn kompaan Jan brouw ik sinds 2016 de Gronckelbieren”, vertelt Erwin. “Sindsdien ontdekten enkele verre familieleden en naamgenoten van Frans-Jozef De Gronckel onze brouwsels. Ze waren enorm enthousiast dat er bieren zijn die hun familienaam dragen. Hierdoor kwamen Jan en ik op het idee om de De Gronckels uit te nodigen op een heus familiefeest. Wat een geluk dat de bedenker van de naam ‘Pajottenland’ niet Janssens, Peeters of Jacobs heette, want dan hadden we moeten vragen of we een grote tent op het gazon van het kasteel van Gaasbeek mochten plaatsen (lacht).”

Gronckelbier

Franciscus-Josephus De Gronckel werd geboren op 6 maart 1816 in Sint-Kwintens-Lennik. Hij werkte als advocaat en was daarnaast ook jaren provincieraadslid en schrijver van juridische en folkloristische geschriften. Meester De Gronckel heeft onder het pseudoniem Franciscus-Josephus Twyfelloos als eerste een boek geschreven over Lennik en omgeving, waarbij hij als naam voor de streekgenoten ‘payotten’ bedacht. Hij werd net geen 55. Kort na zijn overlijden op 3 maart 1871, werd Frans-Jozef De Gronckel in zijn geboortedorp begraven.

​Erwin en Jan willen niet dat het verhaal van Frans-Jozef De Gronckel verloren gaat. Daarom organiseren ze jaarlijks in de maand maart de Gronckelmaand. Ze heffen in verschillende horecazaken het glas ter ere van Frans-Jozef. Wie dan een Gronckelbier bestelt, krijgt een gratis avatarportret, ter plaatse getekend door Erwin, die naast meesterbrouwer ook een begenadigd cartoonist is. Dat is het geval op zondag 12 maart vanaf 15 uur in café In de Verzekering tegen de Grote Dorst in Eizeringen, op vrijdag 17 maart vanaf 19 uur in Gildenhuis De Vrede in Denderleeuw alsook op zaterdag 25 maart vanaf 15 uur in café Den Haas in Gooik.

