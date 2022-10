Dwalen met Verhalen trapt af met fakkeltocht Winterwonderland.

Wambeek RESTOTIP. Van Mijn Restaurant via foodtruck naar pizzeria: “Soms moet je durven springen”

Hij was de eerste winnaar van Mijn Restaurant en na enkele omzwervingen heeft hij nu opnieuw een eigen zaak. In Wambeek vind je voortaan Kwizien Brut, de pizzeria van Jelle Temmerman (41), waar je vier dagen per week ‘s avonds terecht kunt voor een drie- of viergangen menu. “Het was niet de bedoeling dat de foodtruck een overgang moest inluiden, maar het leven komt zoals het komt”, zegt hij.

