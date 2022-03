Dirk De Smedt is de nieuwe voorzitter van N-VA Lennik

Halle NOG 5 DAGEN... De Gebeure breken record met char van 72 meter: “Iedereen weet dat we altijd è specialle­ke willen doen”

Tonnen piepschuim, honderden liters verf en uren snijwerk later is carnavalgroep De Gebeure er bijna klaar voor om opnieuw hun carnaval Halle te kunnen vieren. Met de nadruk op bijna, want er is nog heel wat werk. De komende dagen zal het bloed, zweet en tranen kosten maar na twee afgelaste edities kunnen ze eindelijk hun 44ste verjaardag vieren. “Het wordt de langste char die Halle ooit in z’n geschiedenis gezien heeft”, vertelt Danny Sluys wanneer hij ons een rondleiding geeft in de hangar.

21 maart