Binnenkort wordt er gestart met een nieuwe 12-delige lessenreeks seniorenturnen

Dilbeek Moslimge­meen­schap organiseer­de opruimac­tie op nieuwjaars­dag: “Een positieve bijdrage aan de samenle­ving leveren”

Op zondag 1 januari hebben een twintigtal vrijwilligers van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ‘s ochtends in de vroege uurtjes verschillende Dilbeekse straten opgeruimd. Het is intussen een jaarlijkse traditie geworden van de gemeenschap om het positieve voorbeeld te geven aan de hele bevolking. “Dit is slechts een kleine stap om ervoor te zorgen ons land schoon houden”, zegt voorzitter Tuseef Ahmed.

2 januari