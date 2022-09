Bezieler van de Gaasbeekse museumtuin geeft amateurtuiniers tips over fruitbomen

Naar aanleiding van Open Monumentendag stelde Vossen zijn boek zondag voor in de Gaasbeekse museumtuin dat een unieke collectie fruitbomen omvat. Zelf is hij ook provinciaal eredirecteur van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Bij wijze van spreken ben ik met de snoeischaar in de hand geboren”, lacht hij. “Mijn ouders en grootouders waren fruitkwekers en zelf heb ik dus nooit iets anders geweten. De museumtuin maakte ik dan ook met alle kennis die ik had vergaard.” En die kennis schenkt hij dus nu ook aan alle mensen die van plan zijn om fruitbomen in de tuin te planten. “Het boek gaat over het snoeien van bijzondere bomen zoals er in de museumtuin staan, maar ik behandel ook 25 verschillende fruitsoorten. Denk aan appels, peren, pruimen, abrikozen, perziken en kiwi’s. In het boek vind je welke variëteiten je moet of kan planten, hoe je die dan moet snoeien en hoe je ze moet begeleiden bij de groei. Daarnaast staat er ook nog info vermeld over andere kleinfruit zoals bijvoorbeeld frambozen. Met het boek bij zich kunnen mensen met een gerust hart fruit op een goede manier gaan kweken.” Het boek is te koop bij uitgeverij Snoeck, maar ook bijvoorbeeld in de Standaard Boekhandel.