Geen gewonden bij kop-staartbot­sing tussen twee voertuigen op Brakelse­steen­weg

Op de Brakelsesteenweg in Outer bij Ninove is woensdagnamiddag een kop-staartbotsing gebeurd tussen twee voertuigen. Een bestuurder reed er in op zijn voorligger, maar er vielen geen gewonden, er was wel lichte verkeershinder.