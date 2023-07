Dilbeekse jongeren leren gamifica­tie, programme­ren en apps bouwen via Skillz kampen: “Nu al op zoek gaan naar hun passies”

Deze zomervakantie vinden er liefst 33 Skillz kampen plaats in Don Bosco Groot-Bijgaarden. Zo’n 40 kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar leren er onder meer programmeren en gamen in Minecraft, digitaal tekenen en creëren in virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Allemaal STEM- en creatieve vaardigheden die ze nodig zullen hebben voor de jobs van morgen. Deze week volgden twaalf jongeren een Minecraft kamp terwijl zes jongeren apps leerden bouwen.