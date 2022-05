Auto uitgebrand op Ninoofsesteenweg in Lennik

Pajottenland Insecten­werk­groep Zuid­west-Bra­bant lanceert project Pajotten­Mot­ten: “We zetten de nachtvlin­der in de schijnwer­pers”

Op zaterdagnacht 14 mei zet de insectenwerkgroep Zuidwest-Brabant een netwerk van lichtvallen op in het Pajottenland. Op die manier wil de werkgroep onze verborgen insectenwereld in het daglicht zetten. En dat mag je best letterlijk nemen, want op zondagochtend 15 mei kan iedereen de - vaak spectaculaire - vangst gaan bekijken in verschillende natuurgebieden in onze regio.

11 mei