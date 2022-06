Anne Vandergoten (56) is nieuwe landschapsdichter voor Pajottenland en Zennevallei: “Een mooie gelegenheid om mijn gedichten de wereld in te sturen”

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei pakte twee jaar geleden uit met een nieuw initiatief: de landschapsdichter. “Een lokaal verankerde dichter is drempelverlagend om mensen kennis te laten maken met poëzie en om hen op een bijzondere manier te laten kijken naar ons landschap”, aldus Alwin Loeckx, directeur van Regionaal Landschap destijds. Twee jaar lang mocht Maxime Savoldi uit Halle die taak op zich nemen, en daar slaagde hij met glans is. “Het was een geweldige ervaring om mijn pen wat extra te kunnen scherpen”, vertelt hij. “Mijn hogere studies filosofie heb ik intussen kunnen afronden. Momenteel geef ik Nederlandse les in Koekelberg aan anderstaligen, een heel dankbare job.”

Opvolging verzekerd

De opvolger van Maxime is Anne Vandergoten geworden. Zij werd uit 14 ingeschrevenen verkozen door de jury: Marleen De Smet (voormalig dorpsdichter van Galmaarden), Alwin Loeckx en Maxime Savoldi. “De ingeschreven mensen waren van alle leeftijden en moesten een link hebben met de regio”, vertelt de jury. “Iedereen kreeg dan punten op de toegankelijkheid alsook taalvaardigheid van het gedicht en de motivatie van de persoon. Uiteindelijk maakten we een top 3 waar Anne als winnaar uit de bus is gekomen.”

Eerste opdracht

Begin september viert het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei hun 30-jarig bestaan in de boomgaard achter de pastorie in Gaasbeek. Dan volgt Anne haar eerste opdracht al meteen. Ze mag voor die gelegenheid meteen een gedicht schrijven. Ze hoopt de komende twee jaar vooral eindelijk naar buiten te mogen komen met haar gedichten. “Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik al een heel aantal jaar gedichten schrijf”, vertelt ze. “Die bereiken maar een heel klein publiek. In Ternat hebben we wel het jaarlijkse poëziecafé waar we onze gedichten mogen voorlezen, maar dat is eerder een beperkt publiek. Ik begin zin te krijgen om uit te breken en meer buiten te komen met mijn gedichten. Dit was natuurlijk een heel mooie gelegenheid. Het is een hele eer om onze prachtige regio te mogen vertegenwoordigen. Ik hou heel erg van het Pajottenland.”