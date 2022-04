LennikVrijstaat Vanmol uit Eizeringen (Lennik) en brouwerij Alvinne uit het West-Vlaamse Moen hebben afgelopen week met hun Bloedarend Raw Ale een gouden medaille gewonnen in de categorie ‘Speciality Beer’ van de Frankfurt International Trophy 2022. “In een mum van tijd was de eerste batch uitverkocht”, klinkt het bij de brouwers.

Bijna 4.100 wijnen, bieren en sterke dranken uit 50 landen namen deel aan de 6de editie van de Frankfurt International Trophy. Ze werden blind geproefd en beoordeeld door een internationale jury, die was samengesteld uit 460 leden. De beste bieren werden beloond met een award. Het is al de tweede award die deze ambachtelijke brouwerijen in minder dan een maand met hun ‘collaboration beer’ binnenrijven. Begin april won de Bloedarend Raw Ale al zilver op het Concours International de Lyon. Op die bierwedstrijd won Vrijstaat Vanmol met zijn Gronckel Quadrupel ook de Médaille d’Or in de categorie ‘Strong Dark Ale’.

Brouwersduo

Raw ale is een aloude traditie, maar vrijwel onbekend. Drie jaar geleden trokken Erwin Vanmol (55) en Jan Panneels (21) naar Noorwegen om zich te verdiepen in de eeuwenoude brouwkunst van de zogenaamde ‘rauwe’ bieren. Die brouwmethode gaat terug tot de tijd van de Vikingen. Het wort voor een raw ale wordt maar tot zo’n 80 à 90 graden verwarmd. Doordat het kookpunt niet werd bereikt, komt de fruitigheid van gist mooi tot zijn recht. Het resultaat is een friszurig bier met een fruitig karakter. Eens terug uit Scandinavië probeerden Erwin en Jan in hun proefbrouwerijtje in Eizeringen tal van recepten uit. Na een goed half jaar had het brouwersduo de speciale brouwtechniek onder de knie. Ze deelden hun ervaringen met collega Glenn Castelein (48) van Alvinne. Die was onmiddellijk bereid om samen met het Pajotse duo een eerste Belgische Raw Ale op de markt te brengen: de op hout gerijpte Nørse Man.

Volledig scherm Alvinne en Vrijstaat Vanmol slepen goud in de wacht op Frankfurt International Trophy © Vrijstaat

Kort daarop besliste het trio om een tweede ‘collab beer’ te maken. “Erwin en Glenn kwamen met het lumineuze idee om aan het basisbier bloedsinaasappel toe te voegen”, vertelt Jan Panneels. “Het resultaat is verbluffend. De Bloedarend is een elegant, licht parelend bier met een opvallende koraalrode kleur. Bovendien blijkt het zich net als de Nørse Man uitstekend te lenen voor gastronomische foodpairing. Van de Bloedarend werden maar 1.800 flessen van 75 cl geproduceerd. De smaak is vergelijkbaar met die van een farmhouse ale, zij het iets fruitiger. De reacties in de gespecialiseerde biercafés in binnen- en buitenland waren laaiend enthousiast. In een mum van tijd was de eerste batch uitverkocht.”

Eind 2021 produceerden Vrijstaat Vanmol en Alvinne een derde raw ale die ze enkele maanden lieten rijpen op Siciliaanse Marsala-vaten. Van deze bijzondere Nørse Man-versie zijn nog een aantal flessen beschikbaar.