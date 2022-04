30 Lennikse handelszaken bundelen krachten voor 3e editie Lennik Inspireert

Wanneer je gaat winkelen in Lennik kan je je laten inspireren door tal van leuke acties. Zo kan je je smaakpapillen verwennen met proevertjes, gratis pannenkoeken, genieten van een glaasje bubbels of een wijntje degusteren. Misschien ontdek je liever de nieuwste modetrends op de catwalk of maak je graag kennis met een designercollectie op de trunkshow of laat je je favoriete boek signeren? Kuier je liever rond op een expo en verken je van dichtbij een Exobox? Draai aan het ‘Rad van Fortuin’ en win een leuke prijs of ontvang een cadeautje bij de verschillende klantenacties. Ook voor de kleinsten zijn er leuke acties voorzien.

Nieuw dit jaar is de spaarkaartactie. Doe een aankoop bij 3 verschillende deelnemende handelaars in de periode van 20 tot en met 23 april en maak kans om Lennikse waardebonnen te winnen. Bovendien kan je je volle spaarkaart op 23 april tijdens de lentedrink inleveren voor een gratis gadget. Aansluitend van 18.30 tot 20.30 uur is er de gezellige lentedrink met live optredens in feestzaal Jo Baetens waar elke Lennikenaar welkom is voor een glaasje bubbels of een ander drankje.